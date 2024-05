Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani giovedì 16 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 16 Maggio a Caltanissetta prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con nubi sparse alternate a momenti di cielo nuvoloso. La copertura nuvolosa sarà abbastanza elevata durante la mattina e il pomeriggio, con una leggera diminuzione delle nubi in serata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +14,6°C e i +30,3°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo un discreto comfort termico.

Durante la mattina, le nubi saranno sparse con una copertura del 73-79%, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa fino al 83%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere durante la giornata, provenienti prevalentemente da direzione Est e Sud. L’umidità si manterrà intorno al 30-48%, garantendo un clima piuttosto secco.

Nella sera, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +16,6°C. Il vento sarà più leggero rispetto alle ore centrali della giornata, con una direzione prevalente da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto, temperature gradevoli e vento moderato. Le condizioni meteo dei prossimi giorni dovrebbero mantenersi simili, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo nella vostra zona.

Tutti i dati meteo di Giovedì 16 Maggio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.4° perc. +15.6° Assenti 10.4 E max 12.8 Levante 59 % 1008 hPa 5 cielo coperto +17.9° perc. +17.1° Assenti 11.2 ENE max 14 Grecale 51 % 1007 hPa 8 nubi sparse +24.4° perc. +24° Assenti 11.3 E max 15.8 Levante 39 % 1006 hPa 11 nubi sparse +29.3° perc. +28.3° Assenti 12.6 SE max 14 Scirocco 33 % 1006 hPa 14 nubi sparse +29° perc. +28° Assenti 16.9 SSO max 13.6 Libeccio 33 % 1005 hPa 17 nubi sparse +24.7° perc. +24.5° Assenti 8.5 S max 9.5 Ostro 48 % 1006 hPa 20 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 5.9 N max 5.5 Tramontana 72 % 1009 hPa 23 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° Assenti 7.9 N max 7.3 Tramontana 77 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:09

