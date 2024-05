Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani giovedì 16 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 16 Maggio ad Agrigento prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con nubi sparse durante la mattina e il pomeriggio, mentre dalla sera il cielo si presenterà nuovamente coperto.

Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai +18,5°C con una copertura nuvolosa del 93% e una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est con velocità fino a 13,5km/h.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa diminuirà al 57% con una temperatura che raggiungerà i +23,8°C. Il vento soffierà dall’Est – Sud Est con una velocità fino a 26,2km/h.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo per il 73% con una temperatura che si manterrà intorno ai +23,7°C. Il vento proveniente dal Sud – Sud Ovest soffierà leggero con una velocità di 12,2km/h.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà al 100% con una temperatura che si attesterà sui +18,8°C. Il vento sarà debole proveniente dal Nord – Nord Ovest con una velocità di 5,6km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Agrigento indicano un’alternanza di cielo coperto e nubi sparse, con temperature che si manterranno piuttosto stabili intorno ai +20°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e alla copertura nuvolosa per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 16 Maggio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.4° perc. +19.8° Assenti 15.3 ENE max 18.7 Grecale 52 % 1006 hPa 5 cielo coperto +20.7° perc. +20.1° Assenti 13.6 ENE max 19.8 Grecale 50 % 1006 hPa 8 nubi sparse +24.7° perc. +24.4° Assenti 18.1 SE max 23.3 Scirocco 46 % 1005 hPa 11 nubi sparse +24.6° perc. +24.6° Assenti 16.4 S max 22.2 Ostro 54 % 1006 hPa 14 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° Assenti 7.6 SO max 7.4 Libeccio 63 % 1006 hPa 17 nubi sparse +21.1° perc. +21.1° Assenti 8.2 OSO max 8.8 Libeccio 71 % 1007 hPa 20 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° Assenti 6.1 NNO max 7.4 Maestrale 80 % 1009 hPa 23 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° Assenti 10.7 NNE max 11.1 Grecale 76 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:10

