Premio Granillo, quest’anno un super ospite: a Reggio Calabria arriva Gigi Buffon! | INFO

Uno dei migliori della storia. Probabilmente il portiere italiano migliore di sempre, forse il migliore di ogni tempo. Ecco, lui sarà a Reggio Calabria. Gianluigi Buffon torna sullo Stretto. Per la prima volta, non da calciatore (di Parma, Juventus o Nazionale), ma da ospite. Ospite illustre. Di cosa? Del Premio Granillo, importante evento – arrivato alla sesta edizione – che ricorda le gesta di un uomo che a Reggio Calabria rappresenta praticamente tutto, dalla politica allo sport.

La presentazione è avvenuta questa mattina, presso la Marina di Porto Bolaro. Presenti anche la figlia di Oreste Granillo, il decano del giornalismo sportivo Italo Cucci (ormai simbolo del Premio), il Presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero. Il Premio si terrà invece sabato prossimo, 11 maggio, alle ore 11.30, presso l’Altafiumara Resort. Modererà la giornalista Marica Giannini.

L’ideatore, il giornalista Maurizio Insardà, negli anni è riuscito a portare – al fianco di un’icona come Italo Cucci – importanti ospiti del calcio e dello sport italiano. Quest’anno tocca proprio a Buffon. “La novità più importante è l’ospite, che non ha bisogno di presentazioni. Buffon ha fatto la storia del mondo, ha vinto tutto, da pochi mesi è capo delegazione della Nazionale”, le parole di Insardà a StrettoWeb.

“E’ un grande onore ospitare uno dei più grandi campioni del mondo. Già dalla prima edizione dicevo che l’obiettivo era portare questo premio sempre più in alto, lo dimostrano questi 6 anni. Ora Buffon rappresenta la storia, è un vincente e oggi con pieno merito ricopre questo ruolo”. In merito a Italo Cucci, “è la storia del giornalismo – ha aggiunto Insardà – ha seguito solamente 12 mondiali. E’ mio padre dal punto di vista giornalistico. In tutto quello che io ho fatto e farò ci sarà sempre il Direttore. Chi meglio di lui può narrare la storia di Gigi Buffon”.

