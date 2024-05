Premio Apollo School a Reggio Calabria, consegnate le borse di studio: i NOMI dei vincitori

StrettoWeb

Una edizione particolarmente emozionante quella targata 2024 del Premio artistico letterario Apollo School che culmina, in questa fase, nella consegna delle borse di studio agli studenti degli istituti scolastici partecipanti al contest. La cerimonia di conferimento è stata colma di commozione e ha coinvolto tutta la platea, quella del salone Perri di palazzo Alvaro, giuria compresa, che non ha trattenuto né lesinato le lacrime, ma neanche tante risate.

Studenti, insegnanti, dirigenti scolastici e genitori hanno atteso il verdetto della giuria, partecipando attivamente all’intenso pomeriggio. Una edizione particolare in cui l’orgoglio dei genitori e l’emozione dei ragazzi non è stato contenuto ma esternato e donato a tutti, in modo toccante e coinvolgente. Due le sezioni di gara Junior e Young, rispettivamente secondarie di I grado e II grado, e numerosi gli istituti che anche quest’anno hanno voluto regalare ai propri studenti questa esperienza formativa che riesce ad appassionarli stimolando fantasia, creatività, spirito di gruppo, passione per la lettura.

Gli istituti che hanno partecipato

SEZIONE JUNIOR

1. I.C. Telesio -Montalbetti

2. I.C. C. Alvaro-Giudice Scopelliti

3. I.C. Spanò Bolani – De Amicis

4. I.C. Nosside-Pythagoras

5. Istituto Maria Ausiliatrice

6. I.C. Radice – Alighieri

7. I.C. Galluppi – Collodi – Bevacqua

8. I.C. Galileo Galilei – Pascoli

9. I.C. Cassiororo – Don Bosco

SEZIONE YOUNG

1. Liceo Scientifico L. Da Vinci

2. Liceo Scientifico A. Volta

3. Liceo Delle Scienze Umane E Linguistico “T. Gulli’

4. Convitto Nazionale Di Stato T. Campanella

5. Liceo Classico T. Campanella

6. Istituto Tecnico Industriale Panella-Vallauri

7. Ist. Prof. Turist. Alberghiero

8. Ist. St. Tecnico Economico R. Piria – Ferraris/Da Empoli

9. Liceo Artistico “Preti-Frangipane”

10. Istituto D’istruzione Superiore “L. Nostro – L. Repaci

“Tutti di alto livello i lavori che dimostrano la sensibilità e la preparazione dei nostri giovani, nonché la loro voglia di esprimersi e mettersi in gioco”, sono le parole della presidente di Nuovi Orizzonti, Natalia Spanò.

I vincitori

Ecco i nomi dei vincitori:

Sezione junior

Premio Iris (premio speciale della giuria assegnato ad un’opera che si è contraddistinta) libro di riferimento “Viola e il blu”, video di Singh Kaur e Singh Simrat classe III E I. C. Telesio – Montalbetti

Sezione Junior ” Immagina leggendo”- Racconto tratto dal libro “Viola e il Blu” – Francesco Amore classe II D, I.C. Galluppi -Collodi-Bevacqua

Sezione Junior ” Crea leggendo”- Disegno tratto dal libro “Viola e il Blu” – Marianna Battaglia classe III B I.C. Nosside -Pythagoras

Sezione Junior ” Ciak…sorridi alla vita”- Video ” Essere unici” – Alessia Spanti e Sara El Gasmi classe III E – I.C. Telesio – Montalbetti.

I testi da leggere, selezionati dall’associazione, tra i quali scegliere, sono stati “Le avventure di Oliver Twist” – Charles Dickens, “Viola e il blu” – Matteo Bussola, “Arsenio Lupin. Ladro gentiluomo” – Maurice Leblanc, “L’inferno spiegato male” – Francesco Muzzopappa sui quali, a scelta, i ragazzi hanno dovuto realizzare un disegno o registrare con il cellulare o telecamera un breve video o produrre un elaborato scritto.

Sezione Young – racconti

1° classificato “Cicatrici” di Giulia Nocera classe IV CL Liceo Statale Scienze Umane e Linguistico T.Gullì

2° classificato ” Aria d’Aspromonte” di Simone Foti classe III E Convitto Nazionale di Stato T.Campanella

3° classificato “L’oasi della pace” di Alessia Abramo e Maddalena Minniti classe V Istituto Tecnico economico Piria – Ferraris/ Da Empoli .

A questi ultimi è stato chiesto di sviluppare pensiero e creatività elaborando un breve racconto inedito. Nessuna sorpresa sull’alto livello dei testi presentati che ha messo in difficoltà la giuria, come affermato più volte, trattandosi di racconti tutti meritevoli di menzione. Il primo classificato, poi, avrà una opportunità in più, realizzare un corto sul proprio racconto.

Presenti alla cerimonia i membri della giuria Daniele Amaddeo – Titolare Librerama, Aldo Sacchetti – Fashion designer, Elena Inuso – Scrittrice, Davide Nucera – Fondatore di City Now e Direttore editoriale e i vicesindaci del Comune Paolo Brunetti e della Città metropolitana Carmelo Versace.

