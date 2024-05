Poste Italiane incentiva i dipendenti a fare figli con il “Fiocco Giallo”: grande festa a Monasterace | DETTAGLI

StrettoWeb

C’è persino un dispositivo antiabbandono, nel pacco recapitato a Monasterace a casa di Alessandra Nesci, responsabile dell’ufficio postale di Caulonia, per la nascita di Flaminia, nuova arrivata in casa Poste Italiane.

L’iniziativa dell’Azienda, denominata “Fiocco giallo”, pensata a favore dei nuovi genitori della grande famiglia postale, prevede la consegna di un cofanetto giallo colmo di prodotti per l’infanzia di prima qualità a marchio Chicco e Fiocchi di Riso del gruppo Artsana che saranno utili a mamme e papà per dedicare ai loro piccoli le migliori attenzioni. Il pacco contiene prodotti per la cura e igiene personale, capi d’abbigliamento per i primi mesi e biberon.

Insieme a questi prodotti, Alessandra, genitori della bambina, hanno trovato anche un utilissimo dispositivo antiabbandono per le loro auto, obbligatorio già dal 1° ottobre 2018. «Sono quasi 13 anni che faccio parte di questa grande famiglia; una famiglia che è sempre stata attenta ai suoi dipendenti sia a livello lavorativo che personale.

Il programma Fiocco Giallo è l’ennesima dimostrazione di come concretamente l’Azienda sostiene le famiglie e la natalità, questa volta con “Una coccola Speciale”, una coccola per la mia piccola Flaminia ed i suoi genitori». L’iniziativa di Poste Italiane, che si rivolge a tutti i dipendenti neogenitori, ha avuto un grande successo. A pochi giorni dal lancio, infatti, sono già 252 le richieste, per bambini già nati o attesi tra luglio e agosto, con una partecipazione che vede coinvolte fino ad oggi 19 regioni, 67 province e 170 comuni, di cui 28 Piccoli Comuni.

Il progetto, pensato dall’Azienda per sostenere concretamente le famiglie, la natalità e la genitorialità assume un’importanza ancora maggiore in un periodo storico in cui le nascite in Italia diminuiscono sempre di più.

Fiocco Giallo si aggiunge dunque ai numerosi programmi pensati da Poste Italiane a sostegno di mamme e papà dipendenti. Fra i tanti progetti, già dal 2022 l’Azienda ha infatti adottato la Policy Sostegno della Genitorialità Attiva, pensata per valorizzare il ruolo di genitore. Tali iniziative contribuiscono tutte al perseguimento degli obiettivi Esg (Environmental, Social, Governance) a cui si ispira la strategia di Poste Italiane. In questa visione si inserisce anche “Lifeed”: un percorso che guarda all’esperienza genitoriale come ad un “master” in competenze trasversali, essenziali anche per la crescita professionale.

