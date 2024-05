Ponte sullo Stretto, il VIDEO che svela la vera distanza tra le due sponde: oltre un’ora e venti per traghettare (senza code né problemi)

StrettoWeb

Un’ora e ventidue minuti per fare cinque chilometri di strada. E’ quello che ogni giorno migliaia di persone, automobilisti e autotrasportatori, sono costretti a subire nello Stretto di Messina per la mancanza del Ponte. Questo, infatti, è il reale tempo che ci vuole a spostarsi da un’autostrada all’altra tra i due versanti dello Stretto, imbarcandosi sul traghetto e scendendo dall’altro lato fino a raggiungere nuovamente l’autostrada. Tempo che con il Ponte sarebbe praticamente azzerato: non si uscirebbe mai dall’autostrada, e il tragitto tra le due sponde sarebbe di appena tre chilometri, quindi meno di due minuti ad andatura turistica.

Il video a corredo dell’articolo è un reel pubblicato oggi dal senatore messinese della Lega Nino Germanà, candidato alle elezioni europee e da sempre fervente sostenitore della bontà del Ponte sullo Stretto. Le immagini parlano meglio di ogni parola.

Il video che dimostra come ad attraversare nello Stretto ci vuole oltre un'ora e venti

