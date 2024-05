Ponte sullo Stretto, Ciucci: “il progetto arriverà entro fine anno”

StrettoWeb

“Il progetto esecutivo del Ponte sullo Stretto di Messina arriverà entro fine anno”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della Società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in un’intervista a Rai Radio1.

“Il progetto esecutivo annunciato per l’estate slitterà, quindi, a dopo novembre quando ci dovrebbe essere l’approvazione del Cipes. Prima però arriverà la valutazione di impatto ambientale – spiega Ciucci a Radio1 – e Stretto di Messina si prenderà più dei 30 giorni previsti per rispondere alle oltre 200 integrazioni richieste dal Ministero dell’Ambiente”. “La procedura prevede anche la possibilità di chiedere una proroga – afferma l’amministratore delegato – Stiamo studiando la possibilità di effettuare ulteriori analisi sul campo che ci consentirebbe di andare anche oltre quello che è previsto dalla legge, in modo da dare la migliore risposta possibile alle osservazioni fatte dal Mase”.

