Ponte sullo Stretto, che schiaffo: “smettiamola! Ecco insieme a cosa può portare a una grande opportunità”

StrettoWeb

Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, oggi ha parlato a Maierato (Vibo Valentia) a margine del consiglio generale della Cisl Magna Grecia. In merito al Ponte sullo Stretto, ha rifilato uno schiaffo vero e proprio ai detrattori: “il Mezzogiorno deve affrontare le grandi priorità determinate dagli investimenti da fare sul sistema dei trasporti. Ecco perché noi diciamo che bisogna accelerare gli investimenti del Pnrr e dei fondi strutturali per cui è necessario investire su strade, autostrade, ferrovie, alta velocità, porti e sulla logistica intermodale”.

“In questo senso pensiamo che una grande opera strategica come il Ponte sullo Stretto possa rappresentare un ulteriore elemento aggiuntivo in grado di determinare processi di crescita e di sviluppo. Non servono cattedrali nel deserto – ha aggiunto Sbarra – ma bisogna rendere le opere infrastrutturali complementari”.

“Serve il Ponte e servono anche gli altri investimenti. Per questo pensiamo che bisogna accelerare e smetterla di alzare bandierine ideologiche. Il Mezzogiorno riparte e si collega al resto del Paese se investe sulle infrastrutture, se investe sulla scuola, sulla sanità, sul capitale umano. Questa formidabile opportunità oggi l’abbiamo davanti a noi con il Pnrr e vorrei aggiungere anche con la Zes unica che può rappresentare una straordinaria opportunità per elevare le condizioni di attrattività degli investimenti nel Mezzogiorno”, ha concluso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.