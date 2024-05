Policlinico di Messina, insediato il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione

StrettoWeb

Si è insediato il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’AOU G. Martino di Messina. I membri sono stati individuati a seguito di una selezione pubblica. Presidente dell’OIV è la dott. Ssa Tamara Civello e componenti la dott.ssa Agata Mento e il dott. Cosimo Costa.

L’organismo indipendente di valutazione – il cui mandato ha una durata triennale – monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale anche formulando proposte e raccomandazioni alla Direzione Generale. Tra i sui compiti vi è quello di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla valorizzazione della professionalità.

“Un ulteriore contributo – ha detto il manager dell’AOU dott. Giorgio Giulio Santonocito – per perseguire l’obiettivo prefissato fin dal mio insediamento. Incidere sui processi per valutarne l’andamento è, infatti, un passaggio essenziale per comprendere quali siano i margini di crescita e poter agire per incrementare servizi e prestazioni favorendo abbattimento dei tempi di attesa, rilancio e una maggiore competitività dell’azienda”.

