Poesia, letteratura, geopolitica e tutela degli ultimi: eventi di maggio alla Biblioteca comunale “De Nava”

Prenderanno il via oggi gli appuntamenti alla Biblioteca comunale “P. De Nava” per il mese di maggio. Un calendario, anche questa volta, pieno di eventi diversi e per ogni età. Nel pomeriggio, alle 1.30, il corso di lingua spagnola a cura dell’associazione “Calabria Spagna”. A seguire, alla villetta De Nava, dalle 16.30 alle 18.30, l’associazione Anassilaos organizza la conversazione “Omaggio a Petrarca nel 650° anniversario della morte”.

Nelle settimane successive, come da programma allegato, vi saranno diverse iniziative aperte anche ai bimbi ed alle loro famiglie, ma pure presentazione di libri e laboratori di lettura e scrittura.

Ventidue in tutto gli appuntamenti programmati per rendere sempre più aperta e fruibile dalla cittadinanza la Biblioteca comunale, riflettendo su temi storici, culturali, musicali, ma anche economici, con ricadute anche di particolare attualità, nonché analisi educative nel ricordo di testimoni del passato che hanno lasciato tracce indelebili nella memoria collettiva. È il caso dell’appuntamento che chiuderà il calendario del mese di maggio, giovedì 30, quando l’avvocato Giovanna Russo, garante comunale per le persone private della libertà personale, rifletterà sulla figura di don Italo Calabrò e la sua tutela verso gli ultimi. Un’occasione per analizzare anche le prospettive future di riparazione.

Maggiori dettagli su tutto il calendario completo nella locandina allegata e sul sito web del Comune di Reggio Calabria all’indirizzo www.reggiocal.it.

