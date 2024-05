Playoff Serie C, Catania a Bergamo senza tifosi: divieto ai residenti in Sicilia

StrettoWeb

“In vista della gara Atalanta Under 23-Catania, in programma stasera alle 20.30 allo stadio “Comunale” di Caravaggio (Bergamo) e valevole per l’andata del primo turno nazionale dei playoff del campionato Serie C NOW 2023/24, il Prefetto della Provincia di Bergamo ha decretato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia“.

E’ quanto si legge in una nota del sito ufficiale della società. Niente vendita ai tifosi residenti nell’isola per la decisione del Prefetto di Bergamo, dove questa sera si giocherà la gara d’andata tra Atalanta Under 23 e Catania. La squadra etnea, dopo la folle e altalenante stagione, spera lo stesso in un risultato positivo per prepararsi al meglio in vista del ritorno. Dove, lì sì, la presenza dei tifosi sarà importante.

