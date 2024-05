Playoff Serie B: Viola ko, domina il fattore campo. I risultati e il tabellone dopo Gara-1

StrettoWeb

Gara-1 in archivio per le 8 squadre impegnate nei Playoff di Serie B Interregionale Girone Sud. I risultati delle prime gare dei Playoff vedono un fattore campo dominante. Ne fa le spese la Myenergy Viola Reggio Calabria battuta 85-74 da Salerno: 18 punti per uno splendido Chaves, 21 per Aguzzoli, 17 per Tyrtyshnik.

Capo d’Orlando vince 68-63 contro Basket School Messina nella partita più equilibrata, in termini di punteggio: decisivo Patrick Gatti con 21 punti. Molfetta si affida ai 23 punti di Mirko Gloria e ai 21 dello ‘Squalo’ Sirakov nella facile vittoria per 93-68 contro Sala Consilina. Netta vittoria nella gara di domenica 5 maggio per Ragusa che supera 88-65 Milazzo trascinata dai 20 punti di Brown e Simon.

Risultati Gara-1 dei Playoff di Serie B Interregionale Girone Sud

1ª Orlandina vs 8ª Basket School 68-63

4ª Molfetta vs 5ª Sala Consilina 93-68

2ª Ragusa vs 7ª Milazzo 88-65

3ª Salerno vs 6ª Myenergy Viola 85-74

Il tabellone dei Playoff di Serie B Interregionale Girone Sud

1ª Orlandina vs 8ª Basket School

4ª Molfetta vs 5ª Sala Consilina 1-0

2ª Ragusa vs 7ª Milazzo 1-0

3ª Salerno vs 6ª Myenergy Viola 1-0

