Pitbull azzanna bimba di 2 anni e mezzo in casa: è grave

Ancora un altro grave caso, l’ennesimo degli ultimi tempi, di un pitbull che azzanna una bambina piccola. Questa volta è successo a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Ad avere la peggio una bimba di 2 anni e mezzo, che stava giocando con la sorellina gemella dentro casa quando è stata azzannata dal cane. Ora è grave.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la piccola è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso a Bergamo. Illesa la sorella mentre la zia, che ha rinchiuso le bimbe in una stanza per salvarle, è rimasta a sua volta ferita ed è stata portata in ospedale in codice giallo. Sul posto intervenuti la Polizia locale di Sesto San Giovanni e l’Ats. Il pitbull si trova adesso rinchiuso in un canile.

