Pianeta Viola, al via la seconda tranche dei lavori. E sarà pubblicato il bando per la gestione

Continua il percorso di restyling del Pianta Viola, il tempio dello Sport cittadino e fiore all’occhiello delle strutture sportive dell’intero comprensorio. Dopo il recupero delle palestre interne e dei campi da gioco, recentemente utilizzati dalla Figc-Lnd per lo svolgimento delle fasi finali del Torneo delle Regioni, adesso la Città Metropolitana si concentra sul recupero delle parti esterne. Attraverso un finanziamento di 400.000 euro da parte del Credito Sportivo, Palazzo Alvaro procederà con l’ammodernamento dei campi da tennis, calcetto e volley costruiti, insieme all’intera struttura, nella metà degli anni ’90. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al vicesindaco Carmelo Versace, hanno presenziato alla formale consegna dei lavori.

Gli interventi previsti

L’obiettivo, infatti, è quello di far risplendere, nel suo complesso, una struttura che ha aiutato a formare intere generazioni di giovani reggini e che ha visto calcare i propri spazi da alcuni dei più importanti atleti della pallacanestro mondiale. Il progetto di riqualificazione, dunque, prevede il rifacimento completo della pavimentazione dei campi esterni (calcio a 5 e tennis/volley), dei relativi impianti di illuminazione e la posa in opera di nuove recinzioni perimetrali alle aree di gioco. La ditta incaricata della realizzazione delle opere, poi, procederà all’installazione di idonei impianti ed attrezzature per la pratica sportiva, al rivestimento dei pali per l’illuminazione dei campi con pannelli antitrauma, al ripristino delle porzioni di viabilità interna e di camminamenti degradate.

L’intero percorso sarà perfezionato con nuovi punti luce e sarà rifunzionalizzata l’intera rete di smaltimento delle acque meteoriche. L’area sportiva verrà separata da quella servizi e verrà realizzata una rampa in grado di concedere l’ingresso anche agli atleti ed ai cittadini con disabilità. L’intervento di riqualificazione sarà, quindi, completato con la rimozione della vegetazione spontanea e la rigenerazione delle aree a verde. Verranno, infine, acquistati elementi di arredo necessari al regolare ed ordinato svolgimento della pratica sportiva.

