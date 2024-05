A Pellaro “c’è una casa che minaccia la sicurezza dei cittadini: i residenti vivono nell’ansia”

StrettoWeb

“Nel cuore di Pellaro, borgo affacciato sullo splendido mare della Calabria, si cela un pericolo silenzioso che minaccia la sicurezza dei suoi abitanti. Una casa diroccata, i cui muri cedono inesorabilmente, rappresenta una minaccia costante per i cittadini e un segnale allarmante della negligenza delle autorità competenti. Da oltre un mese, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la caduta di una porzione del muro di questa abitazione, segnalando un pericolo imminente per chiunque passi lungo i marciapiedi circostanti. Tuttavia, nonostante l’evidenza del pericolo e le richieste di intervento da parte della comunità locale, nessuno sembra muovere un dito per affrontare questa emergenza”. Comincia così la nota di Domenica Greco, presidente di Democrazia Sovrana Popolare della sezione di Reggio Calabria, in merito a una casa diroccata a Pellaro, nella zona sud della città.

“Le immagini della casa diroccata, con i suoi muri logori e pericolanti, sono un monito chiaro della situazione critica che si è venuta a creare. Ogni giorno, i residenti vivono nell’incertezza e nell’ansia, consapevoli del rischio costante che questa struttura rappresenta per la loro incolumità. È inconcepibile che in un paese civile e avanzato come il nostro, una situazione del genere possa protrarsi così a lungo senza una risposta adeguata da parte delle autorità competenti. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta, eppure in questo caso sembra essere stata trascurata in modo vergognoso“, continua.

“Intervenire immediatamente”

“È urgente e indispensabile che le autorità locali intervengano immediatamente per affrontare questa emergenza, garantendo la messa in sicurezza dell’abitazione pericolante e proteggendo così la vita e l’incolumità dei cittadini di Pellaro. Ogni giorno di inattività aumenta il rischio di incidenti e danni irreparabili, e non possiamo permettere che questa situazione continui a essere ignorata”, si legge ancora.

“La comunità di Pellaro si rivolge alle autorità competenti con un appello accorato: agite ora, prima che sia troppo tardi. La sicurezza dei cittadini è sacra e non può essere messa in discussione. È tempo di assumersi le proprie responsabilità e mettere al primo posto il benessere della comunità. In questo contesto Domenica Greco, presidente DSP della sezione di Reggio Calabria, sollecita un immediato intervento delle autorità competenti al fine di anticipare eventuali danni a persone e cose. La sua voce si unisce a quella della comunità, chiedendo giustizia e protezione per i cittadini di Pellaro”, si chiude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.