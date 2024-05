Paura a Roccella Ionica: auto elettrica prende fuoco autonomamente in pieno centro | FOTO LIVE

StrettoWeb

Un’auto elettrica ha preso fuoco da sola per autocombustione in pieno centro storico a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria. L’auto parcheggiata in Piazza San Vittorio è completamente avvolta dalle fiamme e una coltre di fumo nero sta avvolgendo tutta la zona. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Roccella.

