Pallanuoto femminile, martedì a Cosenza gara 2 dei playout: il Presidente chiama a raccolta la città

“Martedì 7 maggio, alle 14, tutti sugli spalti della nostra piscina, a Cosenza, per aiutare la squadra femminile della Cosenza pallanuoto a salvare la categoria, la A1”. Francesco Manna, presidente di Aqa, chiama a raccolta la città ed i tifosi per la fondamentale gara 2 della fase playout. Si gioca contro Brizz che, due giorni fa, ha vinto gara 1 in casa, a Catania. Una partita difficilissima per la squadra allenata da mister Francesco Fasanella che non può essere assolutamente lasciata al caso.

“Le parole chiave? Personalità e carattere”, dice Francesco Manna. Che vuole mandare un messaggio chiaro anche alle atlete. “Occorre essere lucide sottoporta concentrate. Dare il massimo, in queste occasioni. Alle ragazze scelte da ‘fuori’ chiedo anche quel contributo in più per un salto di qualità atteso e per dimostrare di valere la massima categoria. È arrivato il momento di dare il massimo, anche di più se occorre. Siamo comunque preparati per questo tipo di partite e più che mai convinti che la Serie A sia alla nostra portata”, le sue parole. Arbitri della partita Antonio Guarracino e Domenico Rotondano. Delegato Filippo Rotunno. Il match può essere seguito anche sul canale youtube della società Aqa.

