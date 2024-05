Pallanuoto, Cosenza femminile vince gara1 della finale playout: mezzo passo verso la salvezza in Serie A

StrettoWeb

Un mezzo pass per la salvezza e la conseguente permanenza in Serie A per la pallanuoto femminile. Gara 1, giocata a Cosenza contro Locatelli Genova, ha regalato una vittoria importante all’Olio di Calabria Igp guidata dal presidente Francesco Manna. 16-15, il risultato finale. Parziali: 4-3, 2-3, 6-5, 4-4. Partita intensissima fino ai secondi finali. Oltre 500 tifosi sugli spalti, con qualche nervosismo di troppo tra le atlete a fine match.

Soddisfatto il mister, Francesco Fasanella, che ha ringraziato il pubblico per il calorosissimo apporto. “Finalmente abbiamo vinto ed il nostro umore cambia. Una partita difficilissima contro una squadra tosta, come noi. Atleticamente stiamo bene, andremo a Genova per giocare gara 2 punto su punto e chiudere il nostro campionato”, le sue parole. La permanenza in massima serie è possibile: bisogna pensare a vincere gara 2, sabato sera a Genova, con il prezioso vantaggio della gara appena vinta. Le finali playout si giocano su tre ipotetiche gare. Previsti diversi tifosi cosentini in trasferta.

Tabellino

Cosenza Pn: Brandimarte, Stavolo, Ciudad 4, Salcedo, Manna, Malluzzo 3, Morrone 2, Ermakova 2, Sesti, Zaffina, Mandelli 5, Le Fosse, Reda, Occhione. Allenatore Fasanella

Locatelli Genova: Avenoso, Bianco 1, Canepa, Banchi 1, Ravenna 1, Padula, Minuto 5, Nucifora 4, Rossi 2, Magaglio 1, Cappello, Polidori, Stasi. Allenatore: Della Zuana

Arbitri: Guarracino e Petronilli.

