Palermo: trovato un cadavere a Porticello, indagano i carabinieri

Il cadavere di un uomo di 50 anni è stato ritrovato a Porticello, frazione del Comune di Santa Flavia, nel Palermitano. Il corpo senza vita si trovava in un piccolo chiosco di proprietà dell’uomo nei pressi del mercato ittico. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, che, sembra sia avvenuto per cause naturali. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A fare la macabra scoperta è stato il fratello dell’uomo che ha subito dato l’allarme. Nel chiosco di proprietà della famiglia della vittima e adibito alla vendita di frutta e verdura l’uomo era solito trascorrere anche la notte su una brandina sistemata all’interno del locale. Da una prima ispezione cadaverica pare che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Il pm di turno ha comunque disposto il sequestro della salma e l’autopsia.

