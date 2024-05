Il Palazzo del TAR di Reggio Calabria si apre alla cittadinanza

StrettoWeb

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, e l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, hanno organizzato per il 7 maggio 2024, alle ore 9:30, un open day per offrire alla cittadinanza l’opportunità di vedere da vicino di cosa si occupa la giustizia amministrativa, quali materie affronta e come essa svolga un servizio indispensabile nel rapporto cittadino-pubblica amministrazione.

La giornata offrirà, inoltre, l’opportunità di conoscere, anche dal punto di vista architettonico, la storia dell’ex Casa del Fascio di Reggio Calabria – edificio realizzato nel 1935 dall’ingegnere Flaminio Giuseppe De Mojà – che attualmente ospita la Sezione staccata del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

Programma

Presiede e introduce

Dott.ssa Caterina Criscenti – Presidente Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria

Saluti

Avv. Rosario Maria Infantino – Presidente Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

Prof. Giuseppe Zimbalatti – Rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria

Avv. Natale Carbone – Presidente Camera Avvocati Amministrativisti di Reggio Calabria

Interventi

Avv. Attilio Cotroneo – Consigliere Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria – referente Commissione Giustizia Civile – Amministrativa: La giustizia amministrativa nel rapporto cittadini – pubblica amministrazione

Dott. Pasquale Alvaro – Segretario Generale TAR Reggio Calabria: L’attività di segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale

Dott.ssa Roberta Mazzulla e Dott. Alberto Romeo, Magistrati amministrativi presso il TAR Reggio Calabria: Le peculiarità del contenzioso amministrativo del TAR Reggio Calabria

Prof.ssa Maria Rossana Caniglia e Prof. Nino Sulfaro – Docenti Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria: Luoghi dell’ideologia: l’ex Casa del Fascio a Reggio Calabria tra storia, memoria e nuovi usi

Dibattito

