Il primo ospite del MessinaCon è Immanuel Casto

StrettoCrea ringrazia tutti coloro che “sono venuti a StrettoGames e di averlo reso un successo, senza di voi non sarebbe possibile quello che facciamo. E’ stata una giornata incredibile, ricca di soddisfazioni. Ma partiamo con ordine. Il Prossimo evento? MessinaCon 2024 30-31 Agosto e 1 Settembre. Sempre al Palacultura. In questa edizione di MessinaCon, oltre a una ventina di artisti (in continuo aumento) ci saranno anche 5 Big (3 in piu rispetto alla scorsa edizione).

Annunciato ieri sul palco dell’Officina il primo Big: Immanuel Casto. Artista diviso fra musica, spettacolo e giochi, lui è Immanuel Casto cantautore e autore di giochi che dal 2019 al 2023 ha ricoperto anche la carica di presidente dell’associazione Mensa Italia. Immanuel è una vera icona per la comunità lgbtq+ italiana, e sarà con noi il 31 Agosto con un fantastico meet &green. Non mancheranno poi numerosi Partner! Non mancheranno poi numerosi Partner: Comune di Messina, Fumetteria La Torre Nera, Stretto Crea, MessinaCon, semaluma cosplay Role & Roll, Il Signore dei Cosplay, Cuore Di Drago”.

