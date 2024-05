“Movemuni”, mix di sfide e gioco per promuovere e scoprire il territorio di Messina

StrettoWeb

“Movemuni”, una sfida alla scoperta di Messina tra tradizione e mobilità è stata presentata oggi, venerdì 3 maggio a palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Federico Basile, cui hanno preso parte il vicesindaco Salvatore Mondello, l’assessore Liana Cannata, e la componente il Cda di ATM SpA Carla Grillo. All’incontro hanno partecipato il presidente dell’associazione “Crescendo” Luca Famà insieme alla consigliera Monica Morabito, dai quali è nata l’idea dell’iniziativa con la compartecipazione del Comune di Messina in collaborazione con l’Azienda Trasporti Messina SpA.

Il progetto “Movemuni”

“Movemuni” è un progetto che unisce gioco, scoperta e promozione del territorio attraverso la rinnovata mobilità sostenibile della città. L’iniziativa prenderà il via alle ore 9:30 di sabato 11 maggio a piazza Duomo, dove le squadre si affronteranno nella prima prova che proporrà un’esperienza immersiva e coinvolgente alla scoperta della città, attraverso sfide divertenti e stimolanti, nelle quali i partecipanti avranno la possibilità di esplorare Messina da nord a sud per riscoprire luoghi cittadini e immergersi nelle tradizioni locali, nonchè apprezzare la bellezza del patrimonio storico artistico culturale della città dello Stretto.

Le parole di Basile e Mondello

“L’amministrazione comunale è sempre attentata a partecipare – ha evidenziato il sindaco Basile – a iniziative volte a migliorare l’immagine della nostra città attraverso il coinvolgimento della comunità cittadina. In questa fattispecie, l’idea dell’associazione Crescendo promotrice di progetti sociali, culturali e ambientali, è stata condivisa in quanto tende a sensibilizzare alla riscoperta e conoscenza del nostro territorio attraverso l’utilizzo di strumenti di mobilità sostenibile. Pertanto, invito i cittadini a partecipare a queste gare per cogliere anche tutti quegli elementi che fanno da cornice ad una gara quali l’aggregazione, l’inclusione, nonchè la fruizione del mezzo pubblico importante pratica di sostenibilità ambientale. La nostra Azienda Trasporti – ha concluso Basile – costituisce il fiore all’occhiello per un’amministrazione che fino a tre, quattro anni fa, disponeva di venti autobus in servizio e oggi ha invece una flotta che va incrementandosi sempre più”.

Il vicesindaco e assessore alla Mobilità Mondello ha proseguito sottolinendo il suo giudizio positivo in merito all’iniziativa in quanto “accogliamo con piacere la circostanza che vede giovani interessati ad investire nella propria Città. Ciò significa – ha detto Mondello – che possiamo ben sperare in un cambio di direzione e nello stesso tempo apprezzare che siano i giovani a veicolare l’importanza della mobilità sostenibile”. si caratterizza la doppia valenza sapendo che dei ragazzi vogliono investire su Messina, questo significa che possiamo cominciare a ben sperare nel cambio di direzione e non far andare le persone fuori dalla città.

Le spiegazioni di Cannata

E sui giovani si è soffermata l’assessore Cannata evidenziando che: “oggi stiamo raccontando di una fetta di giovani messinesi che grazie all’associazione della quale ne fanno parte si impegna quotidianamente al servizio di altrettanti giovani promuovendo attività per loro per far conoscere la realtà cittadina ma anche i servizi che la città è in grado di offrire. Questo è il frutto di un percorso che abbiamo iniziato ascoltando le istanze e le necessità dei giovani e grazie al dialogo e al confronto cerchiamo come amministratori di supportarli a creare iniziative come questa per farli sentire parte attiva della città, perché sono loro stessi l’ingranaggio che muove il mondo e una comunità come quella di Messina. Solo così possiamo rispondere alle sfide che riguardano i giovani come ad esempio la fuga dei cervelli”. L’Assessora alle Politiche giovanili ha poi ringraziato l’Associazione per l’impegno profuso quotidianamente, complimentandosi anche per lo shooting realizzato sui mezzi ATM in occasione dell’iniziativa “Movemuni”.

In rappresentanza del presidente di ATM Giuseppe Campagna la componente del CdA Grillo ha illustrato le modalità del servizio di trasporto in merito “siamo felici di contribuire in qualità di partner a questa importante manifestazione, che ha il duplice scopo di valorizzare il territorio e promuovere la mobilità sostenibile. Atm Spa metterà a disposizione i propri autobus, a bordo dei quali i partecipanti, utilizzando le normali linee in servizio, potranno spostarsi da un punto all’altro della città. Tra l’altro, grazie al travel planner della nostra app Atm Movup, i componenti delle squadre potranno avere non solo informazioni in tempo reale sugli orari di arrivo dei bus ma anche scoprire quali sono i percorsi migliori per raggiungere più velocemente le varie mete incluse nella manifestazione. Se oggi l’Azienda Trasporti può essere parte attiva in una simile iniziativa è perché il trasporto pubblico funziona e i mezzi ci sono. L’attuale sistema di trasporto locale garantisce una copertura totale del territorio comunale e le squadre non avranno difficoltà a raggiungere i luoghi inclusi nella competizione. Immaginate cosa sarebbe successo fino a qualche anno fa, quando c’erano solo 50 autobus. Siamo certi che Movemuni sarà un successo ed un’occasione in più per i messinesi per testare il servizio offerto da Atm Spa e verificare che la mobilità collettiva ha molti vantaggi rispetto all’auto privata: aiuta ad abbassare i livelli di inquinamento dell’aria, non causa stress e fa anche risparmiare”.

Per l’associazione Crescendo il presidente Famà ha spiegato la mission del gruppo associativo, nato due anni fa, “mettere insieme persone che vengono da contesti diversi che hanno ideologie e formazioni diverse, metterle tutte insieme e attraverso il confronto e la collaborazione si mette a frutto la soluzione migliore per l’evento”. “Movemuni nasce da un nostro modo di far conoscere le tradizioni e la cultura messinese e la giornata dedicata all’evento vuole celebrare le bellezze del territorio attraverso una competizione. Nello specifico saranno presenti cinque squadre che si sfideranno in prove di natura diversa a carattere culturale, gastronomia, sportive e linguistiche. L’approccio ludico è stato scelto perché è il più semplice per invogliare le persone a partecipare a esperienze nuove, per partecipare basterà completare tutte le prove e farlo nel minor tempo possibile gestendo l’itinerario che bisogna fare”, così ha spiegato le caratteristiche dell’iniziativa il consigliera Morabito.

Modalità di partecipazione

Per partecipare all’iniziativa è possibile iscriversi, entro domenica 5 maggio, al link https://www.crescendoincubatore.com/page1.html.

A piazza Duomo le squadre si affronteranno nella prima prova; dove la squadra vincitrice avrà il privilegio di scegliere il proprio punto di partenza per la gara vera e propria. Muniti di una mappa che illustra i luoghi e le caratteristiche delle sfide, i partecipanti si muoveranno esclusivamente con i mezzi pubblici, scoprendo angoli suggestivi e immergendosi nella vivacità della vita messinese. La squadra vincitrice sarà quella che completerà l’itinerario nel minor tempo possibile e che avrà dimostrato le migliori qualità nelle sfide.

I video prodotti durante le sfide saranno utilizzati per la promozione storico-artistico-culturale della città, con l’obiettivo di far conoscere Messina a un pubblico sempre più ampio.

