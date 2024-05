“Movemuni”, primo premio alla squadra Peloro

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale con il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello e l’assessore alle Politiche giovanili Liana Cannata, e l’Azienda Trasporti Messina SpA con il presidente Giuseppe Campagna e la componente il CdA Carla Grillo hanno accolto oggi, mercoledì 15 maggio, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, le squadre partecipanti all’iniziativa Movemuni, tenutasi lo scorso sabato 11 maggio. All’incontro hanno preso parte rappresentanti dell’associazione Crescendo ideatrice del progetto. La squadra Peloro si è aggiudicata la vittoria. In totale, sono state cinque le squadre in gara e formate ciascuna da quattro unità, prevalentemente giovani, che hanno avuto l’occasione di sfidarsi da nord a sud della Città mettendosi in gioco e coinvolgendo operatori economici cittadini che hanno ospitato i partecipanti per la realizzazione delle loro sfide mirate a scoprire le tradizioni locali e il patrimonio artistico e culturale di Messina.

Elemento di congiunzione con la finalità di esplorare il territorio cittadino, e quindi di garantire la mobilità ai gareggianti è stato l’utilizzo dei mezzi di ATM SpA, per coniugare il gioco alla mobilità sostenibile e al tempo stesso sensibilizzare all’utilizzo del servizio di trasporto pubblico. Il sindaco Basile si è intrattenuto con i ragazzi per ascoltare le loro impressioni; i partecipanti hanno espresso entusiasmo ritenendola un’esperienza di accrescimento, così il Sindaco ha dato appuntamento alla seconda edizione. L’incontro si è concluso con la consegna delle targhe alla squadra prima classificata, mentre ad ogni partecipante il presidente di ATM Campagna ha donato un voucher da 35 euro spendibile in servizi erogati da Atm.

