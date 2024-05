Metro Catania, ecco le stazioni Fontana e Monte Po

StrettoWeb

Tutto pronto per le stazioni della Metro Catania Fontana e Monte Po.“Questione di giorni”, conferma il direttore generale della Ferrovia Circumetnea, Salvatore Fiore al Qds. “Manca davvero poco. Purtroppo – prosegue – chi si occupa delle verifiche per l’immissione in esercizio delle nuove tratte, fa parte del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, e in questo momento deve occuparsi dei tantissimi cantieri avviati nel Paese. L’attività di verifica è funzionale – continua – per cui stiamo attendendo qualche giorno in più, ma tutto è pronto ed entro la fine del mese o al massimo l’inizio di giugno, dovremmo avere le stazioni aperte”.

Tra qualche settimana, quindi, la metropolitana cittadina potrà contare su due nuove fermate importanti per la viabilità di Catania.

