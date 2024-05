Meteo Siracusa, le previsioni per domani giovedì 16 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 16 Maggio a Siracusa prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con possibili schiarite nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 90%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest e raffiche di vento fino a 26,6 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 91%.

Al mattino, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +20°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità intorno ai 22 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’87%.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, lasciando spazio a nubi sparse con una copertura intorno all’80%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con venti che perderanno un po’ di intensità, ma soffieranno sempre da Nord – Nord Est con una velocità intorno ai 14 km/h. L’umidità sarà intorno all’84%.

In serata, il cielo tornerà nuovamente a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con venti che ruoteranno da Nord Ovest a Sud Ovest con una velocità intorno ai 7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’82%.

In conclusione, per Giovedì 16 Maggio a Siracusa ci aspettiamo una giornata con cielo prevalentemente coperto, temperature miti e venti moderati. È consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni del meteo durante la giornata e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.5° perc. +18.7° Assenti 15.4 N max 19.8 Tramontana 89 % 1009 hPa 5 cielo coperto +18.9° perc. +19.1° Assenti 15.1 NNE max 22 Grecale 89 % 1008 hPa 8 cielo coperto +20.1° perc. +20.4° Assenti 17.8 NE max 23.4 Grecale 86 % 1008 hPa 11 cielo coperto +20.9° perc. +21.2° Assenti 17.5 NNE max 17.6 Grecale 83 % 1008 hPa 14 cielo coperto +21° perc. +21.3° Assenti 13.4 NNE max 13.6 Grecale 83 % 1006 hPa 17 cielo coperto +20.1° perc. +20.4° Assenti 12.2 N max 14.3 Tramontana 85 % 1006 hPa 20 cielo coperto +19.5° perc. +19.7° Assenti 15.3 NNO max 18.6 Maestrale 85 % 1008 hPa 23 cielo coperto +19.6° perc. +19.8° Assenti 5.7 SO max 6.8 Libeccio 82 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:03

