Meteo Palermo, le previsioni per domani giovedì 9 maggio

Le previsioni meteo per Giovedì 9 Maggio a Palermo prevedono condizioni meteorologiche instabili per l’intera giornata. La città sarà interessata da precipitazioni continue e da una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una leggera variazione nel corso della giornata.

Durante la notte, le precipitazioni saranno prevalentemente di pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà sui +14°C. Il vento soffierà da Nord con una velocità di circa 2-5 km/h.

Al mattino, la pioggia moderata accompagnerà il risveglio dei palermitani, con temperature che oscilleranno intorno ai +15°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Est – Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le precipitazioni si attenueranno leggermente, con temperature che raggiungeranno i +18°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di circa 10-15 km/h.

In serata, la situazione non subirà variazioni significative, con cielo nuvoloso, temperature intorno ai +16°C e vento proveniente da Nord – Nord Est con una velocità di 5-10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano una giornata caratterizzata da piogge continue e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione agli abbigliamenti e di pianificare le attività all’aperto considerando le condizioni meteorologiche avverse. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.4° perc. +14.4° 0.41 mm 4.7 NNO max 6.6 Maestrale 96 % 1011 hPa 5 pioggia moderata +14.6° perc. +14.6° 2.43 mm 3.9 NNE max 6.4 Grecale 96 % 1011 hPa 8 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.43 mm 6.5 ENE max 9.4 Grecale 92 % 1012 hPa 11 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° prob. 86 % 8 NE max 13.6 Grecale 83 % 1012 hPa 14 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° prob. 65 % 10.6 NE max 18.9 Grecale 71 % 1012 hPa 17 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° prob. 53 % 5.9 NE max 11.1 Grecale 78 % 1013 hPa 20 cielo coperto +16.1° perc. +16° prob. 14 % 3.3 NNE max 5.8 Grecale 87 % 1015 hPa 23 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 8 % 6 NE max 8.1 Grecale 89 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 20:07

