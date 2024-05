Meteo Catania, le previsioni per domani giovedì 16 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Catania per Giovedì 16 Maggio prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto e nubi sparse. La copertura nuvolosa sarà variabile durante la giornata, con picchi di cielo coperto soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una percentuale di nuvole che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni e una umidità che si attesterà intorno al 70-77%.

Nel corso della mattina, le nuvole si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 50% e l’83%. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai +22°C. Il vento soffierà con intensità variabile, con raffiche che potranno raggiungere i 27,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature massime saranno di circa +24,9°C, con venti che potranno arrivare fino a 17 km/h.

In serata, le nuvole si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 60-90%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con venti che perderanno progressivamente di intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania per Giovedì 16 Maggio indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni della copertura nuvolosa e alla possibilità di brezze e raffiche di vento durante la giornata. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Catania nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 9 NNE max 9.4 Grecale 71 % 1009 hPa 5 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° Assenti 6.1 ENE max 11.3 Grecale 73 % 1009 hPa 8 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° Assenti 19.8 E max 27.7 Levante 78 % 1009 hPa 11 cielo coperto +23.8° perc. +24° Assenti 14.8 ENE max 16.3 Grecale 68 % 1008 hPa 14 cielo coperto +24.4° perc. +24.7° Assenti 11.3 ENE max 12.2 Grecale 68 % 1006 hPa 17 nubi sparse +22.7° perc. +23° Assenti 9.2 ENE max 11.7 Grecale 74 % 1007 hPa 20 nubi sparse +21° perc. +21.2° Assenti 3.9 NNO max 4.9 Maestrale 81 % 1008 hPa 23 cielo coperto +20.8° perc. +21° Assenti 8.1 O max 12.4 Ponente 78 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:05

