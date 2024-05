Messina, sabato al Kartodromo la 2H Endurance Interprovinciale

StrettoWeb

Si corre al Kartodromo di Messina per il Campionato Endurance Interprovinciale. È in programma domani (sabato 11 maggio) la gara 2H Endurance valida come seconda prova della specialità a squadre, che si svolge in collaborazione con la pista di Ispica, dove lo scorso 20 aprile si è aperto ufficialmente il Campionato edizione 2024. Il 13 luglio a Ispica e il 20 dello stesso mese a Messina gli altri due appuntamenti in calendario. Sono al momento 17 i team iscritti, suddivisi nelle tre categorie (F1, F2, F3), pronti a contendersi la vittoria, per l’evento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo.

Ritrovo dei partecipanti previsto alle ore 15. Dopo il briefing e il sorteggio elettronico dei kart, si terranno le qualifiche della durata di 10’ per determinare la griglia. Dalla partenza e per due ore sarà assicurato un grande spettacolo fino alla bandiera a scacchi. Chiusura pit nei primi 5’ e negli ultimi 5’. La direzione gara si avvale come di consueto del VAR per esaminare nel migliore dei modi l’andamento di tutte le fasi in pista e decidere in base alle segnalazioni provenienti dai giudici circa le eventuali penalità da infliggere. Al termine della 2H Endurance saliranno sul podio i primi tre team classificati per ogni categoria e verranno inoltre premiati i piloti autori della pole position e del “best lap” assoluto della manifestazione.

Il punteggio del Campionato interno, giunto al terzo atto (si sono svolte la 2H Endurance del 9 marzo e la 4H Endurance del 13 aprile), relativo alle gare disputate esclusivamente sul circuito di Messina, verrà attribuito utilizzando il simulatore dei punti SWS, al 95% in quest’occasione. Nella F1 conduce la classifica Kairos Racing con 1759 punti dopo le prime due prove, appena uno in più rispetto a Leopard, al secondo posto con 1758. SenzaFiltro terzo a 1651, poi Gattopardo (1577), Trinacria R.T. (1503), Maiden MRT (1431), Kairos Next Generation (1322) e MRT Pro (1321) nelle prime otto posizioni. Nella F2 in testa Killers Team con 1579 punti, poi Team Adrano (1615), Evo MRT (1613), Kairos Ladies (1608) e Vulcan RT (886). Nella F3 c’è STP Racing davanti a tutti con 1759 punti, seguito da Fire MRT con 1758, Ice MRT (1615) e Eplab (802).

