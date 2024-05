Messina, Rita Bernardini e Francesco Calanna aprono la campagna elettorale davanti al carcere di Gazzi

StrettoWeb

I primi due candidati della testa di lista di “Stati Uniti d’Europa”, Rita Bernardini e Francesco Calanna, apriranno la campagna elettorale per il Parlamento europeo con un incontro a Messina, previsto per giovedì 16 maggio alle ore 11 davanti al carcere di Gazzi. Bernardini, presidente dell’associazione “Nessuno tocchi Caino”, si presenterà nella città dello Stretto mentre sarà giunta al settimo giorno di sciopero della fame, per sensibilizzare le istituzioni in merito al tema del sovraffollamento nelle carceri. Accanto a lei Calanna, attuale presidente del Gal Nebrodi Plus, unico candidato messinese della lista promossa da Più Europa e Italia Viva, insieme a socialisti e socialdemocratici, radicali, liberali e centristi.

Saranno presenti anche Palmira Mancuso, portavoce regionale di Più Europa, ed Antonio Matasso, segretario regionale dei Socialdemocratici: sia il partito di Emma Bonino, sia il Sole nascente, appoggiano alle elezioni europee le candidature di Rita Bernardini e Francesco Calanna, rispettivamente al primo e al secondo posto nella lista “Stati Uniti d’Europa”. Secondo Calanna, “è nella natura delle cose che il mondo liberaldemocratico e radicale si incontri con quello riformista proveniente dalla tradizione del Psi e del Psdi. “Stati Uniti d’Europa” intende offrire una rappresentanza alle culture politiche che hanno costruito il sogno europeista”.

