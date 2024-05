Messina: Pums approvato in commissione, ora discussione in consiglio comunale

StrettoWeb

Nella seduta congiunta della prima e della sesta commissione consiliare, rispettivamente presiedute da Salvatore Papa e Giuseppe Busà, il Piano urbano della mobilità sostenibile del comune di Messina è stato approvato con 9 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astenuti. Adesso la palla passa al Consiglio Comunale.

Le parole del consigliere Cipolla

“In commissione abbiamo ascoltato tutti i tecnici che hanno lavorato sul Piano, uno di questi è stato l’Ing. Marino progettista del PUMS. L’ingegnere Marino nonostante abbia spiegato e chiarito tutto ai consiglieri della terza municipalità, il presidente della stessa pur di accaparrarsi la simpatia di alcune categorie di cittadini, continua a fare disinformazione e ad alimentare astio. Il piano non si realizzerà tutto domani mattina ma andrà avanti per step e soprattutto per poter fare l’isola pedonale per intero saranno necessarie delle condizioni che non è detto che si possano determinare. Infine l’orizzonte temporale di questa previsione come spiegato è di circa 10 anni. Di cosa stiamo parlando? Di convinzioni ideologiche vecchie che prevedono la contrapposizione a prescindere. Bisogna avere l’onestà intellettuale nel comprendere le cose e soprattutto non è pensabile di invalidare un percorso per una singola e piccola parte del piano complessivo che come detto non è sicuro che avrà seguito. Noi abbiamo il coraggio di credere nella Messina che verrà senza se e senza ma”, è quanto ha affermato il consigliere di Sud chiama Nord, Ciccio Cipolla.

