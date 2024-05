Messina, venerdì la presentazione dell’esito dei lavori della “Science Fiction Economics Residency”

StrettoWeb

Venerdì 10 maggio, alle ore 11, nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’esito dei lavori della “Science Fiction Economics Residency”, la lecture tenutasi al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro, organizzata dalla Fondazione Messina con il patrocinio del Comune di Messina e in collaborazione con Edgeryders e Climate Gains. All’incontro, presente il sindaco Federico Basile, interverranno l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore; Gaetano Giunta Fondatore della Fondazione Messina, Giacomo Pinaffo Segretario Generale della Fondazione Messina, e Nadia Alter cofondatrice di Edgeriders e Climate Gain.

La Residency, avviata lo scorso lunedì 6, da una lectio magistralis del professor Ha Joon Chang, docente di economia dello sviluppo a Londra, ha coinvolto una ventina fra economisti, sociologi, policy makers, scrittori, artisti per avviare un riflessione su uno scenario di fantascienza che, a partire da dati reali sull’attuale livello di consumi energetici e di emissione di anidride carbonica nel territorio di Messina, delinei un prossimo futuro basato su modelli economici capaci di permettere alla città di rispettare gli accordi di Parigi per limitare il riscaldamento globale e compatibili con i concetti di giustizia sociale e sostenibilità ambientale.

L’appuntamento con i giornalisti sarà occasione per illustrare un mix di modelli economici alternativi e fiction con la consapevolezza che un futuro più sostenibile ed equo non solo è possibile, come sostengono alcune delle più avanzate teorie economiche contemporanee, ma magari è più semplice da realizzare, se si immagina, raccontando una storia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.