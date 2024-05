Messina, presentato il nuovo comandante della Polizia Municipale

StrettoWeb

Si è svolto questa mattina a palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile e del direttore generale Salvo Puccio il passaggio di consegne fra il Comandante uscente Maurizio Cannavò e il nuovo comandante del corpo di Polizia Municipale di Messina Giovanni Giardina. Nel corso del breve incontro il nuovo Comandante Giardina ha sottoscritto il contratto di lavoro, mentre il dott. Cannavò ha dato seguito agli adempimenti di revoca del proprio consenso, al proseguimento dell’assunzione dell’incarico di dirigente del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Messina, rinuncia espressa lo scorso 26 gennaio, nelle more di rimanere in servizio fino alla nomina del nuovo dirigente. Il Sindaco e il Direttore Generale hanno augurato al dott. Cannavò un buon proseguimento della sua professione, e al nuovo comandante Giardina hanno formulato gli auguri di buon lavoro per poter continuare a raggiungere nel settore importanti obiettivi per la Città.

Le parole del Sindaco

“Questo avvicendamento, a margine del bando di assunzione di 100 agenti di Polizia municipale, segna un deciso passo verso alcuni degli obiettivi del programma di mandato dell’Amministrazione comunale quali, la riorganizzazione della struttura comunale con il rafforzamento del Comando al fine di garantire il migliore controllo del territorio e del traffico”, ha commentato il sindaco Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.