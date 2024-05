Messina, a Piazza Duomo torna il Beach Volley Pro Tour | INFO e DATE

StrettoWeb

Messina si prepara ad ospitare la manifestazione internazionale di beach volley edizione 2024. Saranno 56 le coppie di beachers provenienti da tutto il mondo, 28 maschili e 28 femminili, che si sfideranno a piazza Duomo dal 20 al 23 giugno prossimi. La tappa siciliana del circuito internazionale, unica delle tre in Italia, organizzata dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) e da Volleyball World e affidata a Messina al promoter locale Team Volley Messina, è realizzata con la compartecipazione del Comune di Messina per il tramite dell’Assessorato alle Politiche sportive, e in collaborazione con Mediterranea Eventi, Triptop ed il Comitato Territoriale Fipav di Messina.

La tappa messinese per questa edizione sarà anche valevole per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. I dettagli della manifestazione sportiva saranno illustrati nei prossimi giorni a palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore al ramo Massimo Finocchiaro, cui parteciperanno i rappresentanti delle realtà territoriali sportive e non, che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione internazionale di beach volley.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.