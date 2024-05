Messina, Oteri: “Basile pensi ad amministrare piuttosto che alla campagna elettorale per De Luca”

StrettoWeb

“Sindaco di Messina o sindaco a disposizione di Cateno De Luca e di Sud chiama Nord? Federico Basile è stato eletto o nominato?”. A chiederlo il consigliere del Gruppo Misto Cosimo Oteri, che in merito all’impegno profuso dal primo cittadino a supporto della campagna elettorale per le europee non le manda a dire. “Forse Basile non ha ancora chiaro che lui è il sindaco di tutti, anche di chi non l’ha votato, e non l’assessore al Bilancio della Giunta De Luca. Tra l’altro -incalza Oteri- è da sottolineare che agli appuntamenti elettorali per sostenere De Luca e la sua squadra, Basile va con un’auto del Comune di Messina e facendosi accompagnare da Vigili Urbani e da una scorta pagati sempre dai cittadini. È lecito che Basile sottragga tempo e risorse economiche alla città che dovrebbe amministrare 24 ore su 24? Io credo proprio di no, visto anche quello che prevede l’articolo 9 della legge 28 del 2000″.

“Non credo che Basile si stia esponendo per paura di essere richiamato all’ordine e di perdere la possibilità di una ricandidatura. Probabilmente, ha voglia di incontrare i messinesi, anche se solo per raccontare quale magnifico europarlamentare sarebbe De Luca. Insomma -conclude Oteri- vista l’assenza di programmi a lungo termine, a dispetto dei proclami trionfanti, sarebbe opportuno che Basile dedicasse più tempo all’amministrazione di Messina e meno alla campagna elettorale di De Luca”.

