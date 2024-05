Messina, al via i lavori per la sostituzione di 150 chilometri di rete idrica

StrettoWeb

Questa mattina in via Roma a Messina, sono iniziati i lavori Amam che riguarderanno la sostituzione di 150 chilometri di rete idrica.

“Già lo scorso mese infatti erano entrati in azione i georadar nel Quartiere Lombardo, per rilevare le reti idriche ammalorate e i sottoservizi esistenti nelle vie in cui verranno avviati gli interventi di sostituzione e rifacimento delle tubazioni terziarie”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

