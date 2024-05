Messina, la Fiadel incontra il Sindaco Basile

StrettoWeb

Si è tenuta in data odierna l’incontro con il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore ai Servizi Social Alessandra Calafiore, la presidente della Messina social city Valeria Asquini e Daniela Bruno componente de CdA. La Fiadel ha richiesto l’incontro per l’anticipazione della quattordicesima mensilità per l’anno 2024 ai dipendenti della Messina Social City, il cambio contratto da cooperative sociali a funzioni locali e la stabilizzazione dei precari della prima long list del 2019, che hanno raggiunto e superato i ventiquattro mesi.

Il sindaco Basile ha ribadito che è intenzione dell’amministrazione anticipare per l’anno 2024 la quattordicesima mensilità; per tale motivo si rende necessario modificare il contratto di servizio sia per l’erogazione della quattordicesima mensilità, che per gli adeguamenti contrattuali. È ferma intenzione dell’amministrazione, ha ribadito il Sindaco Basile, erogare la quattordicesima mensilità entro il mese di Settembre e stabilizzare i lavoratori della prima long list del 2019 in continuità dell’azione amministrativa del ex sindaco cateno De Luca.

In merito al cambio contratto il Sindaco ha dato mandato alla Messina Social City di avviare la contrattazione con le OSS, al fine di quantificare le somme da allocare in bilancio. La FIADEL ha inoltre richiesto alla Messina Social City di riconoscere ed erogare quegli istituti contrattuali che spettano ai lavoratori quali, il rimborso della benzina per i servizi per l’assistenza agli anziani e ai disabili, i buoni pasto per chi effettua l’orario superiore a 6 ore e l’indennità di turno. La FIADEL esprime soddisfazione per gli impegni assunti dal sindaco Federico Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.