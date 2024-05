StrettoWeb

Grave incidente in provincia di Messina, e precisamente a Naso, dove un giovane di 29 anni è stato investito da un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, mentre era impegnato in un campo agricolo.

Il 29enne è stato immediatamente soccorso dai colleghi di lavoro e successivamente è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico dove non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

