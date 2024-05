Messina, tutto pronto per la Granfondo Passione Mountain Bike

StrettoWeb

Seconda edizione per la Granfondo Passione MTB Messina, il prossimo 26 maggio. Dopo gli ottimi riscontri ottenuti lo scorso anno, torna la manifestazione di mountain bike, unica a disputarsi all’interno del Comune di Messina, in un contesto che però a livello provinciale è di primissimo piano nel mondo delle ruote grasse con un ribollire di eventi e di attività nel corso dell’anno.

I tracciati

I due percorsi sono stati ridisegnati riprendendo tracciati testati anni fa che erano stati abbandonati durante il periodo del Covid. Quello di 43 km per 1.450 metri, agonistico, è il principale, poi c’è quello escursionistico di 29 km per 950 metri. Sono tracciati che si snodano sulle zone collinari utilizzando alcuni dei tanti sentieri presenti nel territorio a cavallo tra Jonio e Tirreno. Il bello di questi percorsi è la carica emozionale, con panorami incredibili dello Stretto di Messina piuttosto, dell’arcipelago delle Eolie e di Capo Milazzo. Campioni uscenti sono due primattori della scena siciliana come Nicola Venuti e Maria Francesca Rigano.

Partenza e costo iscrizioni

Per la partenza è stato scelto un punto iconico del Comune di Messina, l’incrocio tra la SS113 e la SP50 bis da tutti conosciuto come “4 strade”. Lo start verrà dato di fronte all’ex albergo Don Minico alle ore 9:30, scaglionata in base alle categorie di appartenenza. Iscrizioni al costo di 30 euro fino al 14 maggio, poi sono previsti aumenti fino alla mattina stessa della gara, inserita all’interno del campionato Openspeed, un circuito di gare sparse tra Sicilia e Calabria ed è prova unica Campionato CSEN Sicilia Orientale.

Un’occasione da non perdere per scoprire un angolo diverso di Messina, pronta a ospitare tutti i partecipanti e a mostrare le sue tantissime attrazioni architettoniche, a cominciare dal Duomo come anche Palazzo Zanca, imponente sede del Municipio. Ma sono davvero troppi luoghi che meritano una visita, anche per conoscere il fascino del liberty messinese. Per informazioni: Asd Passione Mountain Bike Messina, asdpassionemtb@gmail.com.

