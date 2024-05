Messina, esenzione o riduzione della TARI: ecco la DATA limite per presentare richiesta

StrettoWeb

“A seguito dell’approvazione da parte del Civico consesso della proposta di esenzione /riduzione Tari per l’anno 2024, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune il bando che permetterà a circa 3.000 famiglie di ottenere l’esenzione totale o una riduzione della tassa rifiuti dell’anno 2024, in pagamento con la prima rata a luglio prossimo”, a comunicarlo l’assessore al ramo Roberto Cicala.

“I contribuenti aventi diritto alle agevolazioni riportate nel bando – spiega Cicala – devono essere in possesso di un ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro; o soggetti ultrasettantenni con un’invalidità al 100% e unici componenti del loro nucleo familiare. Le graduatorie saranno pubblicate nel mese di giugno prossimo e si concorrerà fino all’importo stanziato di 595mila euro, ai sensi dell’art. 24 del regolamento Tari, secondo i seguenti criteri: per la categoria “A”, cittadini con ISEE inferiore a 9.360 euro; categoria “B” fino a 38.000 euro per i cittadini ultrassettantenni, con invalidità al 100% e unici componenti del proprio nucleo familiare. I contribuenti che rientreranno nella graduatoria dei beneficiari della misura, riceveranno il contributo già nella prima bolletta del 2024”.

“Un passo importante è stato raggiunto dall’Amministrazione comunale che, grazie al voto unanime del Consiglio comunale, vuole essere un segnale concreto di aiuto in più alle famiglie in difficoltà per il caro bollette e più in generale per i tanti aumenti legati al costo della vita”, dichiarano il sindaco Federico Basile e l’assessore Cicala.

È possibile prendere visione del bando ai link:

Categoria A: Isee inferiore a 9.360,00 €

https://sportellotelematico.comune.messina.it/procedure…

Categoria B: ultra settantenni con invalidità al 100% e unici componenti del nucleo familiare

https://sportellotelematico.comune.messina.it/procedure…

