Messina, De Luca più combattivo che mai: striglia i suoi e punta a 500 mila voti in Sicilia

E’ più combattivo che mai Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà. Il sindaco di Taormina, appena dimesso dal Policlinico di Messina dove era ricoverato dal 29 aprile scorso, in una conferenza stampa a Palazzo Zanca, rilancia l’azione politica in vista delle elezioni Europee confermando la strigliata agli esponenti del suo movimento. “La mia salute? Sto bene ma non benissimo. Lunedì notte partirò in camper da Fiumedinisi per Roma, per partecipare, da sindaco di Taormina, all’evento sulle assegnazioni della bandiera blu. Successivamente partirò per Milano e rientrerò in Sicilia il 21 maggio. La chiusura della campagna elettorale? Il 6 giugno a Messina e Taormina”, sottolinea De Luca.

“Per le Europee l’obiettivo è confermare in città e in provincia i 150 mila voti ottenuti a settembre 2022. La politica vera vive di consenso attraverso la buona amministrazione. L’amministrazione di Messina deve avere la capacità di non prendere un voto in meno rispetto alle regionali. Le strigliate sono utile nel momento in cui tutto il movimento deve trovare la determinazione di fare campagna elettorale. La Sicilia, come ben sapete, è cruciale, vale metà consenso nazionale per arrivare al 4%, voti che già, ripeto abbiamo preso due anni fa (500 mila voti)”, conclude De Luca.

