Messina, corso “BLSD – Insieme per la Vita”: domani a palazzo Zanca la presentazione

Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore, domani, venerdì 3 maggio, alle ore 9.30, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione del corso “BLSD – Insieme per la Vita”, organizzato dall’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, in collaborazione con l’Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi, per le sezioni di Reggio Calabria, Messina-Milazzo, Catania e Catanzaro dell’Associazione Italiana Persone Down.

L’iniziativa, condivisa e supportata dall’Amministrazione comunale, intende affermare, alla luce di anni di studi scientifici, che le persone down, se adeguatamente formate, possono imparare e riconoscere l’emergenza e i segnali di rischio, chiedendo aiuto alle persone vicine e/o al 112, eseguendo accorgimenti di primo soccorso in grado di fare la differenza tra la vita e la morte di una persona vicina, superando polverosi stereotipi che qualificano le persone down come eterni bambini incapaci di badare a se stessi.

A presentare domani le finalità del corso, in programma sabato 4 maggio, alle ore 10, nella palestra “Gaetano Alessandro” dell’ospedale Piemonte, saranno i direttori, generale Maurizio Lanza, scientifico Angelo Quartarone, e sanitario f.f. Clemente Giuffrida, la dirigente Maria Felicita Crupi e il direttore dell’UOC di Anestesia e Rianimazione, Salvatore Leonardi, per l’IRCCS Bonino Pulejo; il referente AIMC, Consolato Malara; la referente per le sezioni AIPD, Maria Giuffrida; e la garante per la disabilità Tiziana De Maria.

A fine corso i partecipanti condivideranno la merenda con alcuni bambini della V elementare della scuola “Antonino Celona”, insieme a suor Maria Tirendi, per riflettere su quanto, con il semplice gesto di mangiare un panino, coloro che vengono considerati fragili, bambini e disabili, possano invece dare un segno di grande forza, per abbattere filtri e barriere di stonati preconcetti.

