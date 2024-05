Messina, Cipolla annuncia: “Di Ciuccio sarà espulsa dalla maggioranza, fa campagna elettorale per Forza Italia”

StrettoWeb

“Era stata convocata per oggi la riunione per discutere l’espulsione del Consigliere Sara Di Ciuccio dal Gruppo Consiliare Basile Sindaco. La decisione si era resa necessaria in seguito al rifiuto della Consigliera Di Ciuccio senza alcuna motivazione di sottoscrivere il documento unitario condiviso ieri dopo un ampio dibattito con tutti i consiglieri comunali dei gruppi consiliari del Sindaco Federico Basile e Sud chiama Nord“, lo afferma il consigliere comunale e capogruppo del gruppo consiliare “Basile Sindaco”, Francesco Cipolla. “Tale comportamento ha confermato le voci che circolavano da tempo, ovvero il coinvolgimento della Consigliera Di Ciuccio nella campagna elettorale di Forza Italia. È evidente ora che tutte le tessere del puzzle si incastrano perfettamente, completando il quadro. Non ci sono più margini per dubbi o scuse, neanche riguardo al voto in consiglio comunale sulla questione di Maurizio Croce quando Di Ciuccio ha assunto una posizione non allineata con il resto del gruppo“, rimarca Cipolla.

“Da sottolineare è il fatto che il Consigliere Di Ciuccio non ha avuto neanche il coraggio di confrontarsi con il nostro leader, Cateno De Luca, che l’aveva invitata espressamente a trovarlo in ospedale dove tutt’ora è ricoverato per un confronto. Inoltre, durante la riunione, Di Ciuccio non ha espresso alcuna contrarietà al documento né ha preso parola sugli argomenti discussi dagli altri consiglieri comunali. Il suo unico gesto è stato il rifiuto di firmare il documento, già sottoscritto dagli altri 13 consiglieri comunali, confermando così la sua volontà di dissociarsi comunque dal gruppo. Una presa di posizione che non poteva che avere un solo epilogo per quanto ci riguarda. Resta il rammarico rispetto al fatto che ci saremmo aspettati dalla Consigliera Sara Di Ciuccio una maggiore lealtà”, conclude Cipolla.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.