Messina, Basile contro il Pd: “il coordinamento non sa di cosa parla ed è stato sonoramente bocciato dai cittadini”

“Guarda chi si sente… il Pd! Ci eravamo dimenticati quasi della presenza in città sarà l’aria da campagna elettorale ad averli destati. Dico subito al coordinamento provinciale del Pd che sul merito dell’operato della mia Amministrazione siamo pronti a confrontarci quando vogliono, anche ad esempio in Consiglio comunale, dove, non ricordo ci siano stati interventi di chissà quale livello nell’interesse della città”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “La reazione del Pd però la comprendiamo, l’ha già sottolineato la nostra coordinatrice provinciale Melangela Scolaro, così altrettanto il nostro coordinatore cittadino Nino Carreri, e lo ribadiamo: questo Pd dalla sindrome del sub appalto, oggi non è certamente nelle condizioni di dare lezioni a qualcuno, men che meno a noi che abbiamo conquistato con i fatti il consenso dei cittadini”, sottolinea Basile.

“Il Pd è stato bocciato sonoramente dalla città di Messina. I cittadini hanno scelto per ben due volte di dare fiducia a Cateno De Luca e Sud chiama Nord, e lo hanno fatto perché hanno compreso e apprezzato la nostra azione amministrativa.

Messina per la prima volta con Cateno De Luca sindaco e poi con il sottoscritto Basile sindaco ha finalmente avuto un’amministrazione in grado di dare una visione strategica ad una città, Messina, che abbiamo ereditato in condizioni disastrose a causa della mala politica di chi ci ha preceduti. E guarda caso a precederci c’era anche il Pd, quel Pd che oggi pensa di avere titolo per poter contestare la nostra azione di governo della Città”, rimarca Basile.

“Piuttosto invece, l’avvio di quella azione amministrativa, proprio con una presidenza del Consiglio comunale targata PD durante la sindacatura De Luca, non ha neanche posto in discussione la relazione annuale del sindaco per evitare il confronto sui tanti risultati raggiunti da un’ Amministrazione che ha curato e sta curando gli interessi dei cittadini e mai dei partiti. In conclusione al PD diciamo: parlate se sapete cosa dire, altrimenti continuate a fare quello che avete fatto fino ad ora…guardate come si amministra una comunità”, conclude il primo cittadino.

