Messina, festeggiato a palazzo Zanca il 1° anniversario dell’Associazione provinciale cuochi e pasticceri

Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore con delega alle Attività produttive Massimo Finocchiaro, è stato celebrato oggi a palazzo Zanca il primo anniversario costitutivo dell’Associazione provinciale Cuochi e Pasticceri di Messina, che è coinciso anche con la seconda edizione della Giornata della Ristorazione. Alla presentazione dell’iniziativa, condivisa e patrocinata dal Comune di Messina, hanno partecipato rappresentanti del comparto territoriale e delegazioni di studenti degli istituti scolastici di riferimento. Presenti inoltre il presidente regionale dell’Associazione cuochi Siciliani Rosario Seidita; la presidente regionale del comparto Lady Chef Rosy Napoli; il presidente regionale del CNA Tindaro Germanelli; il presidente dell’Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Messina Paolo Romeo, unitamente al consiglio direttivo composto da Isabella Catalano, vicepresidente, Carlotta Andreacchio, tesoriere, e i consiglieri Giuseppe Arena, Marialuisa Muscolino, Rosario Caminiti e Salvatore Denaro.

Il sindaco Basile, al quale è stata consegnata una targa come socio onorario dell’Assocazione provinciale cuochi e pasticceri di Messina, nel corso del suo intervento ha spiegato “il ruolo e l’importanza della ristorazione nel tessuto sociale, culturale ed economico della nostra città. L’Amministrazione comunale è sempre stata al vostro fianco e rinnova in questa sede i complimenti già espressi per i risultati conseguiti da cuochi e pasticceri in ambito nazionale, rappresentando Messina e le peculiarità locali, per accompagnare l’azione di sviluppo e di programmazione portata avanti dall’Amministrazione”.

“Il territorio si rilancia anche attraverso la vostra opera – ha dichiarato l’assessore Finocchiaro – la nostra visione amministrativa è favorire lo sviluppo e le azioni delle nostre eccellenze per creare un cammino condiviso, rafforzando il Brand Messina, dal settore agroalimentare a quello enogastronomico, per ricadute positive nell’economica cittadina e d’oltre lo Stretto. L’Amministrazione ha avviato un percorso attraverso il marchio DECO e di recente ha partecipato al Vinitaly con il Faro doc. Il cibo, in quanto elemento di aggregazione e attrazione, è parte rilevante nei comparti del turismo e della cultura. Vi porgo gli auguri per il primo anniversaro della vostra Associazione, che ho il piacere di condividere insieme a voi e al Sindaco”.

L’incontro con i giornalisti è stata occasione per riunire i professionisti del settore presenti a Messina e provincia, al fine di valorizzare la professione del cuoco e accrescere il prestigio sociale, economico e professionale della categoria, tracciando una linea comune basata sulla collaborazione tra i soggetti operanti nel settore anche attraverso attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori, instaurando altresì una collaborazione sinergica con gli Istituti Alberghieri.

Obiettivo dell’Associazione in linea con le finalità della Giornata della ristorazione è celebrare la filiera di eccellenza di tutti quei pubblici esercizi sul tema dell’ospitalità, fondamentale per tutto il mondo della ristorazione, puntando a far crescere una sinergia d’intenti e di obiettivi tra i vari partners. A tal proposito, l’Associazione provinciale cuoci e pasticceri di Messina durante il suo primo anno di vita associativa, ha sottoscritto alcuni protocolli d’intesa con associazioni di settore ed associazioni culturali, oltre che con istituzioni locali del territorio finalizzati a rappresentare un valore aggiunto alle attività realizzabili nell’interesse e nella crescita della ristorazione locale.

A conclusione della conferenza, l’Associazione, unitamente al comparto Lady Chef con la presenza della responsabile provinciale di Palermo Anna Scuderi e la responsabile provinciale Carlotta Andreacchio, ha deliziato i presenti con un buffet di prodotti locali tipici del territorio, che profumano di tradizione e che portano in sé il sapore dell’autenticità territoriale messinese.

