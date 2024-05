Meloni: “riforma fiscale necessaria per rendere l’Italia più attrattiva”

StrettoWeb

Attraverso un videomessaggio trasmesso agli Stati Generali dei Commercialisti, a Roma, il premier Giorgia Meloni ha affermato: “L’Italia non poteva più rimandare una riforma che aspettava da quai 50 anni, ovvero la riforma fiscale, ed era necessaria una riforma che ponesse le condizioni per un’Italia più attrattiva e per gli investimenti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.