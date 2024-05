Meloni a Palermo, Salvini a Messina: così il Ponte sullo Stretto ha già riportato la Sicilia al centro d’Italia

StrettoWeb

La Sicilia torna al centro della politica italiana grazie al Ponte sullo Stretto e agli investimenti record per le infrastrutture e lo sviluppo dell’isola. Una ricetta alternativa all’assistenzialismo del reddito di cittadinanza voluto dai governi precedenti, e che sta già dando i propri risultati soltanto per averne indicato la strada. Così il premier Giorgia Meloni arriva a Palermo, dove oggi al teatro Massimo di Palermo firmerà il piano Fsc con il governatore regionale Renato Schifani alla presenza del ministro per gli Affari europei e la coesione Raffaele Fitto.

Analogo accordo era stato sottoscritto lo scorso 16 febbraio a Gioia Tauro con Roberto Occhiuto per la Calabria, a testimonianza del grande interesse di questo governo per le Regioni del Sud che mai nella storia avevano visto tanti e tali investimenti da parte di Roma per lo sviluppo del territorio meridionale.

Il piano stanzia complessivamente 6,8 miliardi di euro per la Sicilia, tra cui 1,3 miliardi per il Ponte sullo Stretto. Nell’ambito dell’area tematica competitività delle imprese, l’accordo di coesione 21-27 prevede una linea destinata a favorire la realizzazione, la riqualificazione e l’adeguamento delle infrastrutture per le attività produttive in ambito industriale per il completamento e potenziamento di spazi e aree di attività produttive. La dotazione è di 100 milioni di euro. L’intervento riguarderà anche l’area industriale di Catania.

Matteo Salvini a Messina per il Ponte sullo Stretto

Mentre il premier Meloni arriva a Palermo, oggi pomeriggio alle 15:30 il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini parteciperà al convegno “Ponte sullo Stretto di Messina. Una storica svolta” al Royal Palace Hotel di Messina, insieme al sindaco peloritano Federico Basile, all’Assessore alle Politiche Sociale e ai Trasporti della Regione Calabria Emma Staine, al Rettore Università eCapus Novedrate-Como direttore della rivista Galileo Enzo Siviero, al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e al Segretario Generale Ugl Francesco Paolo Capone.

Salvini, poi, sarà a Messina venerdì 31 maggio quando alle ore 10:00 sulla nave Dattilo-Cp 940 ancorata alla banchina Marconi incontrerà i cittadini e le autorità proprio per parlare di Ponte sullo Stretto, infrastrutture e grandi opere.

A proposito di Ponte, questa mattina il senatore Nino Germanà terrà una conferenza stampa insieme all’avvocato Salvatore Silvestro sulle possibili iniziative da assumere in relazione ad alcuni profili giuridici connessi alla costruzione del Ponte sullo Stretto. Che ancora non c’è, ma ha già riportato la Sicilia al centro d’Italia.

