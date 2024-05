Ponte sullo Stretto, Germanà denuncia Bonelli: “crea paure infondate, odio e allarme sociale dicendo sciocchezze” | VIDEO

StrettoWeb

Il senatore Nino Germanà ha dato mandato all’avvocato Salvatore Silvestro di presentare un esposto nei confronti del leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. L’annuncio questa mattina in una conferenza stampa alla presenza del legale nel corso della quale sono state illustrate tutte le motivazioni della denuncia che sarà depositata al Tribunale di Roma (vedi video di seguito). In particolare si sono ravvisati nelle ripetute dichiarazioni dell’onorevole Bonelli possibili estremi di reato, tra i quali la calunnia.

“Contro la disinformazione di Bonelli e di quanti agiscono come lui ho deciso di mettere fine a questa campagna di falsità, passando alla controffensiva e tutelandoci nelle sedi giudiziarie – ha dichiarato il senatore Germanà – Il Ponte è legge dello Stato e si farà, il progetto definitivo è stato approvato il 15 febbraio del 2024, è in corso la fase di presentazione delle risposte alle osservazioni richieste dal Mase. Chi, come Bonelli, dichiara falsità depositando addirittura all’autorità giudiziaria esposti basati su menzogne, crea un pericoloso clima di odio ed allarme sociale ed è penalmente perseguibile. Per queste ragioni abbiamo incaricato l’avvocato Salvatore Silvestro che nelle prossime ore provvederà a depositare una circostanziata denuncia”.

Durante la conferenza stampa, Germanà ha detto che “non è possibile consentire che Bonelli continui a dire sciocchezze alimentando confusione: da quando è scoppiata la vicenda Soumahoro, non fa altro che parlare del Ponte. Ha fatto 4 esposti, ne ha annunciato ancora un altro, bisogna fare chiarezza, non è possibile che venga consentito a un cittadino chiunque, o peggio ancora a un parlamentare che gode dell’immunità, di dire sciocchezze qualsiasi: sta creando paure infondate, allarme sociale e odio sociale“.

L’avvocato Salvatore Silvestro ha illustrato i dettagli tecnico-giuridici dell’iniziativa: “Bonelli accusa di falso tutti gli esperti e le autorità al lavoro per il Ponte sullo Stretto. Evoca inoltre scenari apocalittici paventando il rischio di catastrofi legate al Ponte in base a dati falsi sull’impossibilità di realizzare l’opera per ragioni tecniche, che siano sismiche o meteorologiche. Fornisce ai cittadini una rappresentazione artefatta della realtà, dicendo cose palesemente false“.

La conferenza è stata anche l’occasione, per Germanà, di chiarire la propria posizione sull’emendamento del deputato della Lega Igor Iezzi al ddl sicurezza che tanto sta facendo discutere in queste ore. “L’emendamento dice testualmente – dichiara Germanà leggendone il testo – che se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. Io credo sia un emendamento di buon senso: e manifestazioni di protesta sono sempre legittime, ma non possono essere violente nè tantomeno bloccare lo sviluppo di un Paese democratico e civile. Si sta creando un clima che abbiamo già visto in passato: le minacce e le violenze contro le forze dell’ordine a presidio del corretto svolgimento dei lavori, o il blocco degli operai a cui venisse impedito di accedere ai cantieri per realizzare le opere, sono crimini che vanno perseguiti dalla legge“.

