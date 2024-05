Massimo Romagnoli si candida alle Europee con Alternativa Popolare: “con Bandecchi per una politica inclusiva e orientata al futuro”

StrettoWeb

L’Onorevole Massimo Romagnoli, noto per il suo ruolo di Presidente della V Commissione CGIE “Promozione del Sistema Italia all’Estero”, sarà candidato alle prossime elezioni Europee con “Alternativa Popolare”, partito guidato da Stefano Bandecchi.

Ad annunciarlo oggi, durante una conferenza stampa alla presenza del coordinatore regionale del partito Alfonso Alaimo, lo stesso Romagnoli, il quale precisa: “Alternativa Popolare, affiliato in Europa al PPE, mi ha accolto con grande gioia. Chi conosce la preparazione tecnica e la passione politica di Stefano Bandecchi saprà che è l’unico a livello nazionale a restituire fiducia nella cosa pubblica e nelle istituzioni. Insieme affronteremo la sfida per le Europee radicandoci sempre di più sul territorio, al sud e nelle isole.”

“Le motivazioni dietro questa scelta – prosegue Romagnoli – possono sembrare sorprendenti per molti, ma per me è stato importante seguire la mia visione politica. Alternativa Popolare offre uno spazio per esprimere idee e partecipare attivamente al panorama politico nazionale in modo costruttivo e innovativo.”

“Sono consapevole che il mio percorso politico assumerà una nuova direzione, ma sono pronto ad affrontare le sfide che questo cambiamento comporta. Sono grato per il sostegno ricevuto fino a questo momento e sono fiducioso nel futuro che mi attende all’interno di Alternativa Popolare. Continuerò a lavorare con determinazione e dedizione per contribuire al progresso del nostro Paese e per rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini che in Italia e all’Estero mi hanno affidato il loro sostegno e la loro fiducia” conclude Romagnoli.

Alfonso Alaimo ha dato il benvenuto a Massimo Romagnoli, sottolineando come “la sua vasta esperienza è un prezioso contributo che arricchirà la nostra presenza sul territorio. Esprimo la certezza che, grazie alle sue competenze pluriennali, Romagnoli sarà in grado di valorizzare e rafforzare Alternativa Popolare e di rappresentarci in Europa, incarnando al meglio i principi del partito.”

