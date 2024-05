Maltempo, piogge torrenziali in Sicilia: situazione critica a Palermo, mobilitati i Vigili del Fuoco | FOTO

StrettoWeb

Dal mattino forti piogge a Palermo, 20 gli interventi fatti dai vigili del fuoco per allagamenti stradali che hanno coinvolto vetture in transito e bloccato alcuni automobilisti nei propri veicoli. Le zone maggiormente colpite sono state via Messina Marine, via Partanna Mondello, via Ludovico Binachini e via San Nicola. Al momento la situazione è rientrata nella normalità.

