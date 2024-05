Il lungomare di Diamante porta ora il nome dell’ex sindaco Paolo De Luna

StrettoWeb

Il Lungomare di Via Riviera Bleu a Diamante, con delibera n. 86, è stato intitolato al Dott. Paolo De Luna già sindaco della città. L’intitolazione di una tra le opere più importanti realizzate dall’Amministrazione guidata dal Dott. De Luna nel quinquennio dal 1987 al 1992, si colloca nel prosieguo delle attività volte a mantenere viva la memoria di personalità che si sono distinte per il loro operato verso la popolazione e nell’illustrare l’immagine della Città.

Il Dott. Paolo De Luna è stato Sindaco di Diamante dal 1987 al 1992, come viene indicato nella delibera di intitolazione “con importanti risultati, tra cui la realizzazione di opere che hanno inciso profondamente sull’ immagine della nostra Città, come il Teatro dei Ruderi, Piazza di Maio, il Lungomare della Riviera Bleu. Con il proprio impegno, le proprie idee e la propria opera – si legge nella delibera – ha reso Diamante la città bella e moderna che adesso conosciamo e della quale siamo orgogliosi per il ruolo che ha assunto nella nostra regione ma anche a livello nazionale e mondiale”.

“Con la sua attività politica ed amministrativa – prosegue il testo – ha saputo trasmettere, in quel periodo e momento storico, ideali politici e valori umani che appartengono alla migliore tradizione democratica del nostro paese. I valori umani che possedeva – viene sottolineato nella delibera – furono da lui messi al servizio della gente per decenni come medico, sempre attento ai bisogni della gente con professionalità e competenza senza lesinare mai la sua disponibilità soprattutto ai più deboli, un medico di quella categoria per i quali la medicina è una vocazione ed una mission0″e.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.